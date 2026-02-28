Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.90
П2
1.49
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.80
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.36
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
01.03
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.04
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.55
П2
4.17
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Губерниев о 7 матчах без голов у Овечкина: «Не нужно бить в колокола, забьет в следующих матчах. Вернется к своим кондициям, и все будет нормально»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» не забивает семь матчей подряд. В этом сезоне на его счету 48 (22+26) очков за 61 игру при полезности «плюс 2».

"Эта безголевая серия Овечкина ни о чем не говорит. Забьет в следующих матчах обязательно. Конкуренция в НХЛ серьезная, забивать там непросто. Тем более, была пауза во время Олимпиады.

Ничего, Овечкин вернется к своим кондициям, и все у него будет нормально. Не нужно бить в колокола сейчас, это рабочий момент", — сказал Губерниев.

Фетисов о безголевой серии Овечкина из 7 матчей: «Он всем все доказал в прошлом сезоне. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше