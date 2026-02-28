Ричмонд
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места — не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа высказался о том, что команда обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. На данный момент бело-голубые занимают 7-е место на Западе.

Источник: Спортс"

— В матче против СКА 26 февраля «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф. Вы знали о такой возможности до игры?

— Я, кажется, где-то читал об этом, но, думаю, это было просто вопросом времени. Для меня неважно, на каком месте заканчивать регулярный чемпионат. Главное — попасть в плей-офф, а там уже как пойдет. Все мы знаем, что не всегда фаворит выигрывает серии. Разумеется, мы обязаны показывать более качественный хоккей, чтобы выигрывать в плей-офф, а это всегда тяжело. Сейчас мы просто должны идти от игры к игре и становиться лучше.

— То есть у вас нет цели подняться как можно выше в турнирной таблице накануне плей-офф?

— Лично мне все равно. В плей-офф не угадаешь, кто будет твоим соперником. Одно я знаю точно — легко не будет ни с одной командой.

— Можно ли сказать, что «Динамо» окончательно преодолело январский кризис?

— Да, сейчас мы играем гораздо лучше. В январе многие болели или пропускали матчи из-за травм. Главное, что мы преодолели эти трудности и попали в плей-офф.

— Вы тоже пропустили несколько матчей из-за болезни. Как чувствуете себя сейчас?

— Я чувствую себя отлично. Болезнь, конечно, была тяжелая, но я бы не вышел на лед, если бы не был готов. К счастью, сейчас у меня все хорошо, — сказал Комтуа.