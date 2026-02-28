Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места — не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»

— Я, кажется, где-то читал об этом, но, думаю, это было просто вопросом времени. Для меня неважно, на каком месте заканчивать регулярный чемпионат. Главное — попасть в плей-офф, а там уже как пойдет. Все мы знаем, что не всегда фаворит выигрывает серии. Разумеется, мы обязаны показывать более качественный хоккей, чтобы выигрывать в плей-офф, а это всегда тяжело. Сейчас мы просто должны идти от игры к игре и становиться лучше.