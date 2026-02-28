Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

— С минским «Динамо» и «Северсталью» положительная серия по сезону, а вот с «Локомотивом» 1−5. Начинается ли гонка, чтобы избежать встречи с ярославцами в первом раунде плей-офф?
— Понятно, есть лидеры, есть команды, которые давно обеспечили себе участие в плей-офф и играют раскрепощенно. У нас ситуация сложнее — много травм, играем практически одним составом, заменить ребят и дать кому-то паузу пока некем. Мы это сделаем чуть позже. Через три игры к нам вернется группа игроков — тогда сможем варьировать состав. Мы не боимся ни одной команды. В плей-офф все начинается с чистого листа. В моей карьере игрока были случаи, когда с восьмого места выходили в плей-офф и обыгрывали лидеров. Но это моя карьера.
Внимательно оценим соперника, с которым будем играть. Пока еще рано говорить, кто это. Мы будем играть на победу в каждом оставшемся матче. Но при этом попробуем вводить свежую кровь, давать паузы тем, кто подустал, чтобы они подготовились серьезно — и в зале, и на льду. Немножко дать им паузу от игр. Сейчас главный соперник — следующий матч, «Барыс». Идем от игры к игре, не смотрим вперед на 3−4 встречи. Смотрим, кто может дать нам огонь и энтузиазм. Как молодые ребята — Поляков, Дишковский, Недопекин, Короткий. Это радует. Хотим, чтобы остальные подхватили этот импульс.
Поражение нужно спокойно пережить и оставить позади. Если носить этот груз с собой — посеешь сомнения, а это опасно для команды. Нельзя бояться выходить играть против лидера. У нас есть три недели, чтобы подготовиться, найти резервы и двигаться дальше, — сказал Игорь Ларионов.