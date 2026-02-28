Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

— Понятно, есть лидеры, есть команды, которые давно обеспечили себе участие в плей-офф и играют раскрепощенно. У нас ситуация сложнее — много травм, играем практически одним составом, заменить ребят и дать кому-то паузу пока некем. Мы это сделаем чуть позже. Через три игры к нам вернется группа игроков — тогда сможем варьировать состав. Мы не боимся ни одной команды. В плей-офф все начинается с чистого листа. В моей карьере игрока были случаи, когда с восьмого места выходили в плей-офф и обыгрывали лидеров. Но это моя карьера.