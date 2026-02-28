Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
буллиты
Рейнджерс
2
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.09
П2
13.00
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
5.84
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.68
П2
4.27
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.19
Хоккей. КХЛ
01.03
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
01.03
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о шансах петербуржцев в плей-офф.

Источник: Спортс"

— С минским «Динамо» и «Северсталью» положительная серия по сезону, а вот с «Локомотивом» 1−5. Начинается ли гонка, чтобы избежать встречи с ярославцами в первом раунде плей-офф?

— Понятно, есть лидеры, есть команды, которые давно обеспечили себе участие в плей-офф и играют раскрепощенно. У нас ситуация сложнее — много травм, играем практически одним составом, заменить ребят и дать кому-то паузу пока некем. Мы это сделаем чуть позже. Через три игры к нам вернется группа игроков — тогда сможем варьировать состав. Мы не боимся ни одной команды. В плей-офф все начинается с чистого листа. В моей карьере игрока были случаи, когда с восьмого места выходили в плей-офф и обыгрывали лидеров. Но это моя карьера.

Внимательно оценим соперника, с которым будем играть. Пока еще рано говорить, кто это. Мы будем играть на победу в каждом оставшемся матче. Но при этом попробуем вводить свежую кровь, давать паузы тем, кто подустал, чтобы они подготовились серьезно — и в зале, и на льду. Немножко дать им паузу от игр. Сейчас главный соперник — следующий матч, «Барыс». Идем от игры к игре, не смотрим вперед на 3−4 встречи. Смотрим, кто может дать нам огонь и энтузиазм. Как молодые ребята — Поляков, Дишковский, Недопекин, Короткий. Это радует. Хотим, чтобы остальные подхватили этот импульс.

Поражение нужно спокойно пережить и оставить позади. Если носить этот груз с собой — посеешь сомнения, а это опасно для команды. Нельзя бояться выходить играть против лидера. У нас есть три недели, чтобы подготовиться, найти резервы и двигаться дальше, — сказал Игорь Ларионов.