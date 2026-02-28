Ричмонд
1-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
буллиты
Рейнджерс
2
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.09
П2
13.00
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
5.84
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.68
П2
4.27
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.19
Хоккей. КХЛ
01.03
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
01.03
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) высказался об игровом времени Марата Хайруллина. Форвард провел на льду чуть более 24 минут.

Источник: Спортс"

— Марат Хайруллин сегодня сыграл более 24 минут. Почему такой объем доверия, оправдал ли он его?

— Ты не хочешь крутить звенья просто так. Хочешь выиграть матч. Видишь, у кого горят глаза — того и выпускаешь. Мара — честный, трудолюбивый парень, с хорошей энергетикой. Это подкупает. Ты даешь возможность этих людям, бросаешь их на передовую. Хочется, чтобы они вытащили матч. Он выдерживает этот объем, настоящий труженик.

Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея. Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие — говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.

Но мы не хотим никого загнать. Важно сохранить свежесть. Плей-офф непредсказуем — могут быть овертаймы, два, три. Мы введем свежую кровь, сделаем небольшие перестановки, чтобы одни набрали ритм, а другие получили паузу, психологически передохнули и зарядили батарейки.