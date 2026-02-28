Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»

Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея. Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие — говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.