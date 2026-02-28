Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»

— Марат Хайруллин сегодня сыграл более 24 минут. Почему такой объем доверия, оправдал ли он его?
— Ты не хочешь крутить звенья просто так. Хочешь выиграть матч. Видишь, у кого горят глаза — того и выпускаешь. Мара — честный, трудолюбивый парень, с хорошей энергетикой. Это подкупает. Ты даешь возможность этих людям, бросаешь их на передовую. Хочется, чтобы они вытащили матч. Он выдерживает этот объем, настоящий труженик.
Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея. Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие — говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.
Но мы не хотим никого загнать. Важно сохранить свежесть. Плей-офф непредсказуем — могут быть овертаймы, два, три. Мы введем свежую кровь, сделаем небольшие перестановки, чтобы одни набрали ритм, а другие получили паузу, психологически передохнули и зарядили батарейки.