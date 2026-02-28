Ричмонд
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

Источник: Спортс"

Сегодня 30-летний защитник сделал 3 броска по воротам, 2 хита и получил 2 минуты штрафа за 24:17 на льду.

Теперь на счету Гаврикова 22 (9+13) очка в 59 матчах сезона при полезности «минус 15».