Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
5.20
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Ларионов о 7:0 с «Барысом»: «Наделали массу ошибок. После 2-го периода по голевым моментам выигрывали лишь 15:11. Против более серьезных команд эти вещи наказываются»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе над «Барысом» (7:0).

Источник: Спортс"

— Воробьев в четвертом звене и сразу прервалась 14-матчевая серия без заброшенных шайб. Как так вышло?

— Как вы решили, что он в четвертом звене? Он был в первом звене в прошлом матче. Мы не хотим делать акценты на звене. Протокол — это такая вещь…

Мы давали же и двойные отрезки Уилсону в первом периоде. Нам нужно было рассчитать, чтобы смены пятерок были правильные. Потому Воробьев выходил в четвертом, но если смотреть по итогу на игровое время, то он четвертый в целом среди 12 нападающих.

— Плотников оформил хет-трик. Какими аргументами он возражал, когда вы объясняли, что ему надо перейти в центр играть?

— Не было возражений. Это сложная позиция. Он сильный парень. Сильный на точке и обороне. Это был основной критерий. Он в детстве играл в центре, это уже хорошо. Опытный парень. Должен адаптироваться к ситуации, которая сложилась. Он закрывает горячую позицию, делает это хорошо.

— Его химия с Голдобиным была шикарной. Как вы ее оцениваете и чем они дополняют друг друга?

— Мы рады голам. Но сказал ребятам, что наделали массу ошибок. После второго периода по голевым моментам выигрывали лишь 15:11. Это небольшой разрыв. Против более серьезных команд эти вещи наказываются.

Не хотим, чтобы была эйфория. При всем уважении к «Барысу», команда находится далеко внизу и потеряла шансы на плей-офф. Не хотел бы делать выводы по такому матчу. Двигаемся дальше, — сказал Ларионов.