Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
Все коэффициенты
П1
76.00
X
5.70
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Кравец о 0:7 от СКА: «Играли минут 6, затем ни характера, ни мастерства не проявили, безобразно отнеслись к своей работе. Худшая игра “Барыса” по всем показателям»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец раскритиковал игру команды в матче против СКА (0:7).

Источник: Спортс"

— Счет за себя говорит. К сожалению, играли мы первых минут шесть и выполняли то, о чем договорились. Затем ни характера, ни мастерства не проявили. Ни в атаке, ни в обороне — нигде.

Безобразно отнеслись к своей работе. Наша худшая игра по всем показателям. Все закономерно.

— Почему батарейки закончились?

— Нельзя допускать такие ошибки на той же 10-й минуте. Мы договаривались не терять шайбу на чужой синей линии и на своей… Договаривались играть качественно в обороне, но снова потери в своей зоне приводят к голам.

Здесь дело не в батарейках. Здесь дело чисто в индивидуальных ошибках. Бывает, что опускаются руки и ничего невозможно сделать. Все нам залетает… Вроде боремся даже, но… Нельзя давать столько вольностей мастеровитой команде. Со «Спартаком» было похоже на хоккей. Сегодня — на детский сад, — сказал Кравец.