Тренер «Спартака» Барков об 1:4: «Не смогли прибавить во 2-м периоде, наблюдали, как “Авангард” играет. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню»

«Во втором периоде мы не смогли прибавить и наблюдали, как “Авангард” играет. Проиграли борьбу, в движении и в желании. Позитивное лишь то, что победили в третьем периоде, забросили эту шайбу.
Первый период был более-менее равным. Нам нужно добавлять в страсти, желании, борьбе, характере — без этого хоккей будет пресным.
Нам тяжко даются матчи против системных команд. У нас есть время, работаем над этим. Как достучаться до игроков? Такие вещи — это настрой на игру. На настрой влияют соперник, турнирное положение, состав, а иногда и время матча.
Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия. За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно. Не верю, что на «Авангард» у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню", — сказал Барков-старший.