Тренер «Спартака» Барков об 1:4: «Не смогли прибавить во 2-м периоде, наблюдали, как “Авангард” играет. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню»

Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия. За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно. Не верю, что на «Авангард» у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей-офф соответствовать уровню", — сказал Барков-старший.