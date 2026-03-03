Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, в ней определяется чемпион России»

Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура — с большим количеством участников.