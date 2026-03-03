Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, в ней определяется чемпион России»

— Владимир Владимирович, что для себя отметили по итогам этой зимы?
— Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путевками в плей-офф, в общем-то еще зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах — почему конкуренция не сложилась.
Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура — с большим количеством участников.
Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны — от Москвы до Санкт-Петербурга, от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка.
Великих хоккеистов, которых воспитали эти города, можно перечислять очень долго. Мальцев, Светлов, Первухин, Бобровский, Капризов — это только начало списка. Без этих городов у нашего хоккея не было бы великих побед.
— Что пожелаете ВХЛ?
— Нам нужно больше ценить ВХЛ, понимать значимость этой лиги для российского хоккея. В конце концов чемпион России определяется именно в этой лиге.
Хотелось бы, чтобы сборная ВХЛ регулярно формировалась и принимала участие в турнирах — например, в Кубке Первого канала или в Матчах звезд КХЛ.
В последние годы некоторые тренеры из ВХЛ доросли до КХЛ, получили доверие в главной лиге страны — и его оправдали. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться.
Чем сильнее будет ВХЛ, тем лучше будет себя чувствовать весь наш хоккей! — сказал Юрзинов.