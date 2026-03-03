Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
4.61
X
2.02
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, в ней определяется чемпион России»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов призвал уделять больше внимания ВХЛ.

Источник: Спортс"

— Владимир Владимирович, что для себя отметили по итогам этой зимы?

— Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путевками в плей-офф, в общем-то еще зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах — почему конкуренция не сложилась.

Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура — с большим количеством участников.

Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны — от Москвы до Санкт-Петербурга, от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка.

Великих хоккеистов, которых воспитали эти города, можно перечислять очень долго. Мальцев, Светлов, Первухин, Бобровский, Капризов — это только начало списка. Без этих городов у нашего хоккея не было бы великих побед.

— Что пожелаете ВХЛ?

— Нам нужно больше ценить ВХЛ, понимать значимость этой лиги для российского хоккея. В конце концов чемпион России определяется именно в этой лиге.

Хотелось бы, чтобы сборная ВХЛ регулярно формировалась и принимала участие в турнирах — например, в Кубке Первого канала или в Матчах звезд КХЛ.

В последние годы некоторые тренеры из ВХЛ доросли до КХЛ, получили доверие в главной лиге страны — и его оправдали. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться.

Чем сильнее будет ВХЛ, тем лучше будет себя чувствовать весь наш хоккей! — сказал Юрзинов.