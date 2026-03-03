Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Об этом агентству «Укринформ» рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Соревнования пройдут в Милане.
«Мы подготовили нашу спортивную, нет — даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. МПК сказал: “Нет, нет, нет — так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — сказал Сушкевич.
Позже Сушкевич добавил, что на форме была изображена карта страны, не уточнив, стало ли именно это основной причиной отказа.
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.