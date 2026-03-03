Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2

Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес». У него 1 бросок, 2 потери и «минус 1» за 22:24 против «Колорадо»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:4).

В 4 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» 34-летний россиянин набрал 3 (0+3) очка.

Сегодня Панарин (22:24 — первое время среди форвардов «Кингс», полезность «минус 1») 1 раз бросил в створ и допустил 2 потери при 1 перехвате.