Десятков о 5:3 с «Ак Барсом»: «Хорошо, что две пропущенные шайбы на “Ладу” сильно не повлияли. Во 2-м периоде мы вышли злые и сосредоточенные»

Потом наши нападающие включились, гол Белоусова придал силы команды. Нельзя не отдать должное сопернику, он нас заставлял много работать в обороне. Особенно в конце, наш вратарь подчистил, выстояли 6 на 5. Хотел бы извиниться перед судьями, немного мы недоработали, подумали, что выброс шайбы был из средней зоны. Поэтому здесь моя вина и приношу извинения", — сказал Десятков.