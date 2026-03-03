Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
04.03
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.03
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
04.03
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04.03
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
04.03
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Десятков о 5:3 с «Ак Барсом»: «Хорошо, что две пропущенные шайбы на “Ладу” сильно не повлияли. Во 2-м периоде мы вышли злые и сосредоточенные»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о победе над «Ак Барсом» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (5:3).

Источник: Спортс"

"С Казанью всегда все игры напряженные. Неплохо начали, но потом пропустили две шайбы. Хорошо, что они на нас сильно не повлияли, и во втором периоде вышли злые и сосредоточенные.

Потом наши нападающие включились, гол Белоусова придал силы команды. Нельзя не отдать должное сопернику, он нас заставлял много работать в обороне. Особенно в конце, наш вратарь подчистил, выстояли 6 на 5. Хотел бы извиниться перед судьями, немного мы недоработали, подумали, что выброс шайбы был из средней зоны. Поэтому здесь моя вина и приношу извинения", — сказал Десятков.