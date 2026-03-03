Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.15
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Мне без разницы, кто выиграл Олимпиаду — США или Канада. Говорят, там был какой-то хоккей будущего… Хоккей будущего мир увидел в 1987 году — в него играют до сих пор»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос об итогах олимпийского хоккейного турнира.

Сборная США завоевала трофей, победив команду Канады в финале — 2:1 ОТ.

"Мне без разницы, кто выиграл Олимпиаду — США или Канада. Говорят, там увидели какой-то хоккей будущего… Хоккей будущего мир увидел в 1987 году на Кубке Канады и Рандеву-87. Там мы увидели хоккей, в который играют до сих пор.

Мне казалось, что это предательство тех, кто туда не попал. Особенно тех, кто туда не попал. Посмотрите на НХЛ — наглядный пример. Американцы, канадцы, европейцы играют вместе, находятся в одной раздевалке. И никаких проблем! Почему наш хоккей не возвращают, могу только догадываться", — сказал Фетисов.