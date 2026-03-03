Вячеслав Фетисов: «Мне без разницы, кто выиграл Олимпиаду — США или Канада. Говорят, там был какой-то хоккей будущего… Хоккей будущего мир увидел в 1987 году — в него играют до сих пор»

Сборная США завоевала трофей, победив команду Канады в финале — 2:1 ОТ.
"Мне без разницы, кто выиграл Олимпиаду — США или Канада. Говорят, там увидели какой-то хоккей будущего… Хоккей будущего мир увидел в 1987 году на Кубке Канады и Рандеву-87. Там мы увидели хоккей, в который играют до сих пор.
Мне казалось, что это предательство тех, кто туда не попал. Особенно тех, кто туда не попал. Посмотрите на НХЛ — наглядный пример. Американцы, канадцы, европейцы играют вместе, находятся в одной раздевалке. И никаких проблем! Почему наш хоккей не возвращают, могу только догадываться", — сказал Фетисов.