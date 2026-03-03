Воробьев о поражении Канады в финале ОИ: «Может, это компенсация за отскоки в матчах с чехами и финнами, за жест Маккиннона. Не по-спортивному это было, хоккейный бог все видит»

У североамериканцев своя психология — они любят, когда лучшие проводят на льду много времени, но, например, Майк Бэбкок на Кубке мира делил время среди канадских нападающих по-другому, выпускал на более короткие смены. Джон Купер поступил иначе. Если бы забили Маккиннон, Макдэвид и Селебрини свои моменты, никто бы на их игровое время не обратил внимание. А так люди со стороны могут сказать: «А, тренер передержал их! Еще и гол победный в их смену забили!».