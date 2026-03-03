Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.15
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Воробьев о поражении Канады в финале ОИ: «Может, это компенсация за отскоки в матчах с чехами и финнами, за жест Маккиннона. Не по-спортивному это было, хоккейный бог все видит»

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев поразмышлял о том, почему сборная Канады проиграла команде США в финале Олимпиады.

"Так чего же не хватило Канаде, которая в атаке выглядела лучше США в финале Олимпиады и проиграла? Я выделю три момента:

— Коннор Хеллибак провел финал мечты;

— Состав у США был более сбалансированным, и их тренер Майк Салливан лучше распределял игровое время.

У североамериканцев своя психология — они любят, когда лучшие проводят на льду много времени, но, например, Майк Бэбкок на Кубке мира делил время среди канадских нападающих по-другому, выпускал на более короткие смены. Джон Купер поступил иначе. Если бы забили Маккиннон, Макдэвид и Селебрини свои моменты, никто бы на их игровое время не обратил внимание. А так люди со стороны могут сказать: «А, тренер передержал их! Еще и гол победный в их смену забили!».

— Хоккейный бог Канаду все же наказал.

Уж слишком часто они не попадали в пустые ворота в финале!

Понятно, что вратарь американцев много спасал, но у Канады такой уровень исполнителей, что нужно было забивать больше. Может, это стало компенсацией за две игры в плей-офф с чехами и финнами, когда канадцы отскочили. За тот жест Нэтана Маккиннона, который продал судье удаление на последних минутах полуфинала…

Не по-спортивному это было, в НХЛ так себя не ведут. Хоккейный бог он все видит«, — написал Воробьев в блоге на Спортсе»".

Как сделать хоккей в КХЛ зрелищнее и интереснее. Объясняет Илья Воробьев.