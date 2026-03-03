Воробьев о поражении Канады в финале ОИ: «Может, это компенсация за отскоки в матчах с чехами и финнами, за жест Маккиннона. Не по-спортивному это было, хоккейный бог все видит»

"Так чего же не хватило Канаде, которая в атаке выглядела лучше США в финале Олимпиады и проиграла? Я выделю три момента:
— Коннор Хеллибак провел финал мечты;
— Состав у США был более сбалансированным, и их тренер Майк Салливан лучше распределял игровое время.
У североамериканцев своя психология — они любят, когда лучшие проводят на льду много времени, но, например, Майк Бэбкок на Кубке мира делил время среди канадских нападающих по-другому, выпускал на более короткие смены. Джон Купер поступил иначе. Если бы забили Маккиннон, Макдэвид и Селебрини свои моменты, никто бы на их игровое время не обратил внимание. А так люди со стороны могут сказать: «А, тренер передержал их! Еще и гол победный в их смену забили!».
— Хоккейный бог Канаду все же наказал.
Уж слишком часто они не попадали в пустые ворота в финале!
Понятно, что вратарь американцев много спасал, но у Канады такой уровень исполнителей, что нужно было забивать больше. Может, это стало компенсацией за две игры в плей-офф с чехами и финнами, когда канадцы отскочили. За тот жест Нэтана Маккиннона, который продал судье удаление на последних минутах полуфинала…
Не по-спортивному это было, в НХЛ так себя не ведут. Хоккейный бог он все видит«, — написал Воробьев в блоге на Спортсе»".
