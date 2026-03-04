Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.44
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.43
П2
3.63
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
32.00
X
13.00
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
2
:
Оттава
4
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.89
П2
1.32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
1
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
12.25
X
3.26
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Овечкин против «Юты»: 0 очков, 4 броска, 3 хита и 1 перехват за 18:25 на льду. Его удаление реализовал Сергачев

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:3).

Источник: Спортс"

40-летний форвард нанес 4 броска в створ (еще 2 — мимо), сделал 3 силовых приема и совершил 1 перехват за 18:25 на льду, закончив матч с полезностью «0».

В первом периоде Овечкин получил двухминутный штраф за задержку. Это удаление реализовал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

В этом сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков за 63 игры при полезности «минус 1».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше