Овечкин против «Юты»: 0 очков, 4 броска, 3 хита и 1 перехват за 18:25 на льду. Его удаление реализовал Сергачев

40-летний форвард нанес 4 броска в створ (еще 2 — мимо), сделал 3 силовых приема и совершил 1 перехват за 18:25 на льду, закончив матч с полезностью «0».
В первом периоде Овечкин получил двухминутный штраф за задержку. Это удаление реализовал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
В этом сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков за 63 игры при полезности «минус 1».
