Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Колорадо
3
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.80
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
4
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.89
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.30
П2
22.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.04
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Овечкин провел 1554-й матч в регулярках НХЛ и разделил с Игинлой 16-е место в истории лиги. Впереди Бернс и Лидстрем

Матч с «Ютой» (2:3) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1554-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний форвард делит 16-е место в истории лиги по этому показателю с Джеромом Игинлой. На два матча больше провел Брент Бернс («Колорадо»).

Среди хоккеистов, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем — 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка — 1612 матчей.

В этом сезоне Овечкин провел 63 игры и набрал 50 (24+26) очков при полезности «минус 1».

Овечкин против «Юты»: 0 очков, 4 броска, 3 хита и 1 перехват за 18:25 на льду. Его удаление реализовал Сергачев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше