Овечкин провел 1554-й матч в регулярках НХЛ и разделил с Игинлой 16-е место в истории лиги. Впереди Бернс и Лидстрем

40-летний форвард делит 16-е место в истории лиги по этому показателю с Джеромом Игинлой. На два матча больше провел Брент Бернс («Колорадо»).
Среди хоккеистов, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем — 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка — 1612 матчей.
В этом сезоне Овечкин провел 63 игры и набрал 50 (24+26) очков при полезности «минус 1».
Овечкин против «Юты»: 0 очков, 4 броска, 3 хита и 1 перехват за 18:25 на льду. Его удаление реализовал Сергачев.
