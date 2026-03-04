Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ — 220. 28-летний россиянин обошел Габорика

На счету 28-летнего россиянина стало 220 шайб за 381 игру. Он обошел Мариана Габорика — 219 голов за 502 матча.
В этом сезоне на счету Капризова 75 (35+40) очков в 62 матчах при полезности «плюс 10» и 22:22 в среднем на льду.
? Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.
