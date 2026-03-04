Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.04
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ — 220. 28-летний россиянин обошел Габорика

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Тампой» (5:1) и побил рекорд клуба по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету 28-летнего россиянина стало 220 шайб за 381 игру. Он обошел Мариана Габорика — 219 голов за 502 матча.

В этом сезоне на счету Капризова 75 (35+40) очков в 62 матчах при полезности «плюс 10» и 22:22 в среднем на льду.

? Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате.

