Кучеров забил «Миннесоте» — 32-й гол в сезоне. У форварда «Тампы» 96 очков в 55 матчах

Российский форвард реализовал единственный бросок в створ (еще 3 в блок и 4 — мимо) за 22:56 на льду и завершил встречу с полезностью «минус 1».
В этом сезоне на счету Кучерова 96 (32+64) очков в 55 матчах при полезности «плюс 31».
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше