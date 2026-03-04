Ричмонд
Все проекты
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.04
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

Кучеров забил «Миннесоте» — 32-й гол в сезоне. У форварда «Тампы» 96 очков в 55 матчах

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:5).

Источник: Спортс"

Российский форвард реализовал единственный бросок в створ (еще 3 в блок и 4 — мимо) за 22:56 на льду и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Кучерова 96 (32+64) очков в 55 матчах при полезности «плюс 31».

