Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.89
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

«Нэшвилл» обменял Коула Смита в «Вегас». «Предаторс» получили Седоффа из АХЛ и пик в третьем раунде драфта-2028

«Нэшвилл» обменял 30-летнего форварда Коула Смита в «Вегас». «Предаторс» получили пик третьего раунда драфта НХЛ в 2028 году и 24-летнего защитника Кристоффера Седоффа.

Источник: Спортс"

В текущем регулярном чемпионате Смит провел 42 матча, набрав 10 (6+4) очков при полезности «минус 7» и 14:06 в среднем на льду. Он занимал второе место в составе «Предаторс» по силовым приемам (119) и по времени на льду в меньшинстве (2:19 за матч).

Действующий контракт Смита с зарплатой 1 млн в год рассчитан до 30 июня 2026 года.

Седофф проводит третий сезон в АХЛ. На счету финна 4 (0+4) очка в 38 матчах этого регулярного чемпионата.

«Нэшвилл» обменял МакКэррона в «Миннесоту» на пик второго раунда драфта-2028. У форварда 11 очков за 59 матчей в сезоне.