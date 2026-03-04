«Нэшвилл» обменял Коула Смита в «Вегас». «Предаторс» получили Седоффа из АХЛ и пик в третьем раунде драфта-2028

В текущем регулярном чемпионате Смит провел 42 матча, набрав 10 (6+4) очков при полезности «минус 7» и 14:06 в среднем на льду. Он занимал второе место в составе «Предаторс» по силовым приемам (119) и по времени на льду в меньшинстве (2:19 за матч).