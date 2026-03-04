Козлов об удалении Сергеева за подножку арбитру: «Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить, даже если рядом шайба»

После вбрасывания в матче с «Автомобилистом» (0:4) защитник в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло. В итоге Сергеев получил дисциплинарный штраф до конца матча.
— Момент с удалением Артема Сергеева — что о нем думаете?
— Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, что это несчастный случай. Он пошел сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка…
Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать, — сказал Козлов.