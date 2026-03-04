Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
05.03
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
05.03
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
05.03
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Козлов об удалении Сергеева за подножку арбитру: «Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить, даже если рядом шайба»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об удалении защитника Артема Сергеева за контакт с линейным арбитром.

Источник: Спортс"

После вбрасывания в матче с «Автомобилистом» (0:4) защитник в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло. В итоге Сергеев получил дисциплинарный штраф до конца матча.

— Момент с удалением Артема Сергеева — что о нем думаете?

— Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, что это несчастный случай. Он пошел сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка…

Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать, — сказал Козлов.