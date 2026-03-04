Ги Буше о 2:0 с ЦСКА: «Встретились две мощные команды и показали игру уровня плей‑офф. С уважением отношусь к Никитину, его хоккеисты играют очень дисциплинированно»

Вратарь команды из Омска Никита Серебряков отразил все 26 бросков по своим воротам. Форвард Майкл Маклауд забил 2 гола.
— Матч получился таким, каким мы представляли: силовая борьба, плотный матч. Большую часть игры команды шли наравне, и все свелось к третьему периоду. Матч похож на тот, который мы провели в Омске.
Встретились две мощные команды и показали игру уровня плей‑офф. С уважением отношусь к Игорю Никитину, его игроки играют очень дисциплинированно. Игра получилась по‑настоящему мужской.
К каждой встрече мы относимся одинаково, фокусируемся в первую очередь на своих действиях, а не на сопернике. Мы играем и показываем, кто мы есть на самом деле, с 1 августа. Именно с этого числа мы готовимся к матчам плей‑офф, и игра с ЦСКА для нас — очередная проверка.
— Оцените игру Серебрякова именно во втором периоде. Можно ли сказать, что она была ключевой?
— Но вратарь ЦСКА тоже не пропустил. Во втором периоде у нас было большинство, и он не пропустил. Можно сказать, что это была отличная дуэль вратарей, — сказал Буше.
«Авангард» всухую победил ЦСКА — 2:0, Серебряков сделал 26 сэйвов, Маклауд забил 2 гола. Команда Буше идет 2-й на Востоке.