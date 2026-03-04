Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.36
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Исаков после 0:5 от «Трактора»: «Будет разговор, который должен воодушевить команду. Злым я был во 2-м перерыве, дальше будем разбирать игру на холодную голову»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после поражения от «Трактора» (0:5).

Источник: Спортс"

— На нас отразилась концовка прошлого матча — проиграли третий период в той игре, сейчас показали не яркую встречу. В первом периоде игра давалась, а после пошел разлад.

Команда вышла неплохо готовой, тренировочный процесс провели нормально. Мне понравилось качество игры в первом периоде, поэтому не стал бы говорить, что мы вышли неготовыми. Нужно было не пропускать голы и реализовать свои моменты.

— Почему заменили вратаря?

— Пропустили четвертый гол, дали возможность сыграть Дмитрию (Шугаеву).

— Что говорили ребятам во время тайм-аута?

— С тайм-аутом попали в точку. Говорили игрокам, что половина матча еще впереди, не из таких сложных ситуаций выкручивались, и у нас был классный шанс после тайм-аута, но мы его не забрали.

— Что скажете команде?

— Это будет разговор, который должен воодушевить команду и двигать дальше.

— Кнут или пряник?

— Злым я был во втором перерыве, дальше будем разбирать игру на холодную голову, — сказал Исаков.