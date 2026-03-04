Исаков после 0:5 от «Трактора»: «Будет разговор, который должен воодушевить команду. Злым я был во 2-м перерыве, дальше будем разбирать игру на холодную голову»

— На нас отразилась концовка прошлого матча — проиграли третий период в той игре, сейчас показали не яркую встречу. В первом периоде игра давалась, а после пошел разлад.
Команда вышла неплохо готовой, тренировочный процесс провели нормально. Мне понравилось качество игры в первом периоде, поэтому не стал бы говорить, что мы вышли неготовыми. Нужно было не пропускать голы и реализовать свои моменты.
— Почему заменили вратаря?
— Пропустили четвертый гол, дали возможность сыграть Дмитрию (Шугаеву).
— Что говорили ребятам во время тайм-аута?
— С тайм-аутом попали в точку. Говорили игрокам, что половина матча еще впереди, не из таких сложных ситуаций выкручивались, и у нас был классный шанс после тайм-аута, но мы его не забрали.
— Что скажете команде?
— Это будет разговор, который должен воодушевить команду и двигать дальше.
— Кнут или пряник?
— Злым я был во втором перерыве, дальше будем разбирать игру на холодную голову, — сказал Исаков.