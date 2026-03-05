Ричмонд
Все проекты
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
0
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.90
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.75
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.24
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Грицюк набрал 1+1 в матче с «Торонто». У форварда «Нью-Джерси» 11+15 в 58 играх

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Торонто» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

Россиянин забросил шайбу во второй игре подряд после 10-матчевой безголевой серии.

Всего в 58 играх сезона на его счету 26 (11+15) очков.

Сегодня за 17:04 (1:46 — в большинстве) у Грицюка 1 бросок в створ ворот, полезность — «плюс 1».