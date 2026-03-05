Хартли о травме лица у Фроуза: «Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу»

— Что с Фроузом?
Тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) рассказал о травме форварда Байрона Фроуза.
— Что с Фроузом?
— Точно не могу сказать, насколько серьезно. Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу, у него травма лица. Доктор будет держать нас в курсе, надеемся на лучшее, — сказал Хартли.