Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
0
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.90
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.75
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.24
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Хартли о травме лица у Фроуза: «Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу»

Тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2) рассказал о травме форварда Байрона Фроуза.

Источник: Спортс"

— Что с Фроузом?

— Точно не могу сказать, насколько серьезно. Все видели, сколько он крови потерял на льду. Его отвезли в больницу, у него травма лица. Доктор будет держать нас в курсе, надеемся на лучшее, — сказал Хартли.