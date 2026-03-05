Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.14
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
3
:
Каролина
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
11.25
П2
1.08
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
6.91
X
3.58
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.24
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Дорофеев сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Вегаса» 5+4 в последних 8 играх

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

Источник: Sports

В последних 8 играх россиянин набрал 9 (5+4) очков. Всего в 62 матчах сезона на его счету 49 (29+20) баллов.

Сегодня за 15:48 (1:46 — в большинстве) у Дорофеева 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».