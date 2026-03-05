«Эдмонтон» обменял Манджипани в «Чикаго» на Дикинсона и Дака

На счету Дикинсона 13 (6+7) баллов в 47 играх сезона. 30-летний канадец доигрывает контракт с кэпхитом 4,25 млн, при этом «Чикаго» удержит половину его зарплаты. Летом Дикинсон может стать неограниченно свободным агентом.