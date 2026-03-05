Люзенков перед «Шанхаем» в Китае: «Вынесенный матч или нет, какая разница — “Сибири” надо выигрывать любой. Сейчас популярен Байкал, можно и на нем сыграть»

— Сначала нам говорили, что матч будет, потом сказали, что не будет. Были такие качели. Мы под эти моменты подстраивали логистику. Пообщался с ребятами, которые уже ездили в Китай. Они сказали, что сейчас все прошло комфортно и быстро. Обычная игра, но в другой стране.