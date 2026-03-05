Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.24
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2

Люзенков перед «Шанхаем» в Китае: «Вынесенный матч или нет, какая разница — “Сибири” надо выигрывать любой. Сейчас популярен Байкал, можно и на нем сыграть»

Тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался в преддверии вынесенного матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем», который пройдет сегодня в Китае.

— Для вас матч с «Шанхаем» сложнее от того, что он играет дома?

— Они играют неплохо в последних матчах, с азартом. Может, нет груза ответственности, поэтому так играют. А вынесенный матч или нет, какая разница. Скажут играть на озере — будем играть на озере. Нам надо любой матч выигрывать. Настрой у ребят нормальный.

— Как команда отреагировала на вынесенный матч?

— Сначала нам говорили, что матч будет, потом сказали, что не будет. Были такие качели. Мы под эти моменты подстраивали логистику. Пообщался с ребятами, которые уже ездили в Китай. Они сказали, что сейчас все прошло комфортно и быстро. Обычная игра, но в другой стране.

— В прошлом году у игроков «Динамо» была чуть более нервная реакция.

— Если мы еще на это внимание будем обращать, у нас нервов не хватит. Сейчас популярно озеро Байкал, можно и на нем сыграть (смеется).

— Как вам организация?

— Никаких проблем не ощутили. Быстро, комфортно доехали, все есть.

— А по арене?

— Единственное, что отмечу — размер. Вернулись к старым стандартам 61 на 30. Большой аэродром. В остальном все то же самое. Придется много бегать, много держать шайбу. Как сборная СССР. Нам придется в таком ключе действовать, — сказал Люзенков.