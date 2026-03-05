Люзенков перед «Шанхаем» в Китае: «Вынесенный матч или нет, какая разница — “Сибири” надо выигрывать любой. Сейчас популярен Байкал, можно и на нем сыграть»

— Для вас матч с «Шанхаем» сложнее от того, что он играет дома?
— Они играют неплохо в последних матчах, с азартом. Может, нет груза ответственности, поэтому так играют. А вынесенный матч или нет, какая разница. Скажут играть на озере — будем играть на озере. Нам надо любой матч выигрывать. Настрой у ребят нормальный.
— Как команда отреагировала на вынесенный матч?
— Сначала нам говорили, что матч будет, потом сказали, что не будет. Были такие качели. Мы под эти моменты подстраивали логистику. Пообщался с ребятами, которые уже ездили в Китай. Они сказали, что сейчас все прошло комфортно и быстро. Обычная игра, но в другой стране.
— В прошлом году у игроков «Динамо» была чуть более нервная реакция.
— Если мы еще на это внимание будем обращать, у нас нервов не хватит. Сейчас популярно озеро Байкал, можно и на нем сыграть (смеется).
— Как вам организация?
— Никаких проблем не ощутили. Быстро, комфортно доехали, все есть.
— А по арене?
— Единственное, что отмечу — размер. Вернулись к старым стандартам 61 на 30. Большой аэродром. В остальном все то же самое. Придется много бегать, много держать шайбу. Как сборная СССР. Нам придется в таком ключе действовать, — сказал Люзенков.