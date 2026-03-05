Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров»

Контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» истекает этим летом.
"Овечкину стоит вернуться в Россию из США? Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров и спортивных героев. У Александра в НХЛ есть контракт, он обязан его выполнять. Летом он закончится, и мы увидим, что произойдет.
Я не вижу ничего плохого в том, что Овечкин продолжит выступать в НХЛ. Он десятилетиями шел к своим достижениям. Все в мире знают, что это наш российский спортсмен. Лучшего показателя силы нашего спорта и представить сложно", — сказала Роднина.
