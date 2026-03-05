Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
19.70
X
4.20
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.41
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.31
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2

Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутут Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, стоит ли нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину вернуться в Россию.

Источник: Спортс"

Контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» истекает этим летом.

"Овечкину стоит вернуться в Россию из США? Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров и спортивных героев. У Александра в НХЛ есть контракт, он обязан его выполнять. Летом он закончится, и мы увидим, что произойдет.

Я не вижу ничего плохого в том, что Овечкин продолжит выступать в НХЛ. Он десятилетиями шел к своим достижениям. Все в мире знают, что это наш российский спортсмен. Лучшего показателя силы нашего спорта и представить сложно", — сказала Роднина.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше