«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов

Цыплаков не набрал ни одного очка после обмена в «Девилс» в конце января. За это время он провел 9 игр. Ранее в сезоне в 27 матчах за «Айлендерс» он записал на свой счет 2 (1+1) балла. Срок соглашения Цыплакова с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.