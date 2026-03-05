Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.21
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.03
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.32
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06.03
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно — это приятно»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после матче против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

— Приятно быть в Беларуси, в Минске. Каждый раз приезжаешь и поражаешься чистоте, безопасно, культурно в любое время года. Атмосфера была фантастической на трибуне. Болельщики любят хоккей, никого игра не оставила равнодушными.

Горжусь коллективом, поздравляю команду. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно — это приятно.

— У вас три победы в Минске, в чем секрет?

— Нет секретов. У меня даже нет ответа на вопрос. К каждой игре относимся профессионально. Я говорю перед играми в Минске: тут играть сложно, но приятно, нужно дать коктейль эмоций заполненным трибунам. У нас получается. Все игры были трудными.

— Ноль удалений у СКА. С чем это связано?

— Старались, понимали, что «Динамо» успешно в большинстве. Ребята правильно восприняли, сыграли дисциплинированно и честно.

— В плей-офф хотели бы сыграть с «Динамо»?

— Так далеко не смотрим. Конкретного плана нет на данный момент. Мы идем этот путь от матча к матчу, не хотим забегать вперед в вопросе соперника. Как будет так будет.

— «Динамо» — один из лидеров на Западе. На какие аспекты обращали внимание при подготовке к игре?

— Команда хорошо сбалансирована, собраны хорошие легионеры, у каждого из игроков своя роль.

Нельзя быть пассажиром в матче с таким соперником, нельзя дать слабину, потому что «Динамо» знает, как наказать, оно забивает много голов. Мы хорошо знаем друг друга, важно держать свою линию, играть правильно, индивидуальные качества подчиняются командным, — сказал Ларионов.

СКА выиграл 4 из 6 последних матчей — сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе.