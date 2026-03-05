Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно — это приятно»

— Нет секретов. У меня даже нет ответа на вопрос. К каждой игре относимся профессионально. Я говорю перед играми в Минске: тут играть сложно, но приятно, нужно дать коктейль эмоций заполненным трибунам. У нас получается. Все игры были трудными.