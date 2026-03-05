Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.21
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.03
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.32
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06.03
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак — молодой парень, играет жестко»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил изменения в составе клуба перед дедлайном обменов.

Источник: Спортс"

«Ойлеорс» ранее выменяли Коннора Мерфи, Джейсона Дикинсона и Колтона Дака у «Чикаго».

— Конор, ты много играл против Дикинсона. Он один из немногих, кто не обязательно является игроком топового звена, но часто играет в топ-звеньях. Насколько это будет полезно?

— Да, это будет здорово. Определенно, это тот, против кого я много играл за эти годы. это парень, против которого всегда сложно играть. Хорошо защищается. Он крупный, хорошо катается. Да, это очень поможет.

— Что ты думаешь о шагах, которые предпринимает Стэн Боумэн, чтобы улучшить команду и подготовить вас к плей-офф?

— Я очень доволен этими шагами. Я думаю, все ребята, которых мы выменяли, все трое из «Чикаго», — хорошее дополнение для нас.

Очевидно, у Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать и о Дикинсоне. И Дак — молодой парень, который играет жестко, с напором и все еще ищет свое место в этой лиге. У него большой потенциал. Мне нравятся все трое.

— Ты считаешь, что именно это было нужно команде? Что именно этого не хватало?

— Ну, это не мое решение. Я думаю, очевидно, они увидели этих трех парней, они им понравились, и они пригласили их.

— Конор, в предыдущие годы эта команда.

могла похвастаться действительно хорошей игрой в защите. Ты думаешь, что с тем, что вы добавили, и если вы правильно сосредоточитесь на этом, вы сможете вернуться на прежний уровень?

— Да, конечно. Я в это верю. Это то, чем мы очень гордились на протяжении многих лет, но по какой-то причине в последнее время дела идут не очень хорошо. Так что это то, к чему мы можем вернуться, — сказал Макдэвид.