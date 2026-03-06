Ричмонд
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер — астронавтом, Матто — пожарным, Стемковски — почтальоном, Лундквист играл бы в футбол

Легенды «Рейнджерс» ответили на вопрос о том, кем бы они стали, если бы не хоккей.

Источник: Спортс"

«В детстве я хотел быть вратарем или астронавтом», — сказал Майк Рихтер.

«Я бы играл в футбол», — ответил Хенрик Лундквист.

«Мой отец был полицейским. Так как он был моим героем это всегда было чем-то, что я считал потрясающим — быть полицейским», — рассказал Адам Грэйвс.

«Я был бы полицейским или пожарным», — отметил Стефан Матто.

«Я бы, наверное, занимался чем-то вроде строительства», — сказал Дерек Степан.

«Помню, в детстве я восхищался почтальоном. Хотел быть прямо как тот парень, когда вырасту, — почтальоном. Это была моя мечта», — сообщил Питер Стемковски.

Рон Грешнер ответил, что, наверное, стал бы фермером в Монтане.