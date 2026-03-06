Панарин забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» — в матче с «Айлендерс». Он в 10-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ

Для 34-летнего россиянина гол стал первым за «Кингс» — в 5-м матче за команду после обмена из «Рейнджерс».
В текущем сезоне на счету Панарина 61 (20+41) очко в 56 играх. Он достиг отметки 20 шайб в 10-м сезоне из 11 в карьере в НХЛ.
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:0, второй период).
