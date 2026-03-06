Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода

На 21-й минуте 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Расмусом Далином.
Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.
По итогам эпизода Далин получил 2 минуты штрафа, Малкин — 17 с удалением до конца игры.
Евгений успел провести на льду 5 минут 54 секунды (1 бросок и 1 потеря при нейтральной полезности).
