Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.68
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.41
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.80
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.06
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2

Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:5).

На 21-й минуте 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Расмусом Далином.

Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.

По итогам эпизода Далин получил 2 минуты штрафа, Малкин — 17 с удалением до конца игры.

Евгений успел провести на льду 5 минут 54 секунды (1 бросок и 1 потеря при нейтральной полезности).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше