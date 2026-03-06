Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.68
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.41
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.80
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.06
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2

«Даллас» выменял Бантинга у «Нэшвилла» на драфт-пик 3-го раунда. Форвард сменил клуб перед дедлайном в 3-м сезоне подряд

«Даллас» выменял форварда Майкла Бантинга у «Нэшвилла» на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально принадлежавший «Сиэтлу»).

30-летний нападающий сменил клуб перед дедлайном в третьем сезоне подряд. Весной 2024 года он перешел из «Каролины» в «Питтсбург», весной 2025-го — из «Пингвинс» в «Предаторс».

В целом «Старс» станут 6-й командой в карьере Бантинга. У него 405 игр в рамках регулярок лиги и 250 (108+142) очков. В плей-офф — 13 игр и 5 (2+3) баллов.

В текущем сезоне канадец провел 61 матч и набрал 31 (13+18) балл при полезности «минус 17».

Его контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.