«Даллас» выменял Бантинга у «Нэшвилла» на драфт-пик 3-го раунда. Форвард сменил клуб перед дедлайном в 3-м сезоне подряд

30-летний нападающий сменил клуб перед дедлайном в третьем сезоне подряд. Весной 2024 года он перешел из «Каролины» в «Питтсбург», весной 2025-го — из «Пингвинс» в «Предаторс».
В целом «Старс» станут 6-й командой в карьере Бантинга. У него 405 игр в рамках регулярок лиги и 250 (108+142) очков. В плей-офф — 13 игр и 5 (2+3) баллов.
В текущем сезоне канадец провел 61 матч и набрал 31 (13+18) балл при полезности «минус 17».
Его контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.