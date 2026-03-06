Ричмонд
«Детройт» вернул Перрона, отдав «Оттаве» условный выбор в 4-м раунде драфта. Форвард ранее провел за «Ред Уингс» 2 сезона

«Детройт» вернул форварда Давида Перрона, совершив обмен с «Оттавой».

«Сенаторс» получат за 37-летнего форварда выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально принадлежавший «Коламбусу»), если он проведет хотя бы 1 матч за новую команду.

При этом если «Ред Уингс» выйдут во второй раунд плей-офф, а Перрон проведет минимум 50% матчей в первом раунде, то канадскому клубу достанется выбор «Детройта» в 3-м раунде драфта.

Перрон провел за «Ред Уингс» 2 сезона (2022/23 и 2023/24). Его текущий контракт с кэпхитом 4 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.

Всего канадец провел 1223 матча в рамках регулярок лиги и набрал 809 (329+480) очков. В плей-офф — 110 игр и 64 (26+38) баллов. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».

В текущем сезоне на счету Перрона 25 (10+15) баллов в 49 играх.