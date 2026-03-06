«Оттава» выменяла Фогеле у «Лос-Анджелеса» на драфт-пик 2-го раунда. Команды также обменялись выборами в 3-м раунде в рамках сделки

В рамках сделки «Сенаторс» и «Кингс» также обменялись выборами в 3-м раунде драфта НХЛ-2026 (с условиями).
Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27.
Нападающий провел 560 матчей в регулярках НХЛ и набрал 218 (111+107) очков. В 86 играх в плей-офф добавил 27 (13+14) баллов.
В текущем сезоне у него 9 (7+2) очков в 47 играх за «Кингс» при полезности «минус 7». При этом в прошлой регулярке он установил личные рекорды по голам, передачам, очкам и полезности (24+22 в 82 играх при «+36»).