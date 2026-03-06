Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.41
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.80
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.06
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2

«Оттава» выменяла Фогеле у «Лос-Анджелеса» на драфт-пик 2-го раунда. Команды также обменялись выборами в 3-м раунде в рамках сделки

«Оттава» выменяла форварда Уоррена Фогеле у «Лос-Анджелеса», отдав выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально принадлежавший «Баффало»).

В рамках сделки «Сенаторс» и «Кингс» также обменялись выборами в 3-м раунде драфта НХЛ-2026 (с условиями).

Контракт 29-летнего канадца с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27.

Нападающий провел 560 матчей в регулярках НХЛ и набрал 218 (111+107) очков. В 86 играх в плей-офф добавил 27 (13+14) баллов.

В текущем сезоне у него 9 (7+2) очков в 47 играх за «Кингс» при полезности «минус 7». При этом в прошлой регулярке он установил личные рекорды по голам, передачам, очкам и полезности (24+22 в 82 играх при «+36»).