Овечкин об обмене Карлсона: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет». Капитан «Вашингтона» назвал этот день самым грустным в карьере

Сегодня «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на два драфт-пика. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» — с сезона-2009/10.
После обмена Карлсона россиянин сказал, что это самый грусный день в его карьере, передает журналист Том Гулитти.
Капитан «Вашингтона» также отметил, что был в шоке, когда утром узнал об обмене.
— Я был в шоке. Мы с женой подумали: «Ого»… Просто в шоке.
— Как обмен Джона Карлсона повлияет на твое будущее?
— Я не знаю. Я все еще здесь, так что посмотрим. Посмотрим, что будет. Это сложно, — сказал Овечкин.
Шок! Овечкина разлучили с Карлсоном — «Вашингтон» обменял легенду.
Дэвид Паньотта: «Игроки “Вашингтона” шокированы обменами Карлсона и Дауда. Можно уверенно сказать, что они в замешательстве».