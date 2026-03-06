Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
5.80
X
5.30
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.80
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
07.03
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
07.03
Даллас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
07.03
Чикаго
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
07.03
Анахайм
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
07.03
Эдмонтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
07.03
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
07.03
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Овечкин об обмене Карлсона: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет». Капитан «Вашингтона» назвал этот день самым грустным в карьере

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на обмен Джона Карлсона в «Анахайм».

Источник: Спортс"

Сегодня «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на два драфт-пика. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» — с сезона-2009/10.

После обмена Карлсона россиянин сказал, что это самый грусный день в его карьере, передает журналист Том Гулитти.

Капитан «Вашингтона» также отметил, что был в шоке, когда утром узнал об обмене.

— Я был в шоке. Мы с женой подумали: «Ого»… Просто в шоке.

— Как обмен Джона Карлсона повлияет на твое будущее?

— Я не знаю. Я все еще здесь, так что посмотрим. Посмотрим, что будет. Это сложно, — сказал Овечкин.

Шок! Овечкина разлучили с Карлсоном — «Вашингтон» обменял легенду.

Дэвид Паньотта: «Игроки “Вашингтона” шокированы обменами Карлсона и Дауда. Можно уверенно сказать, что они в замешательстве».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше