Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
1
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
1
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
07.03
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.22
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
07.03
Даллас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
07.03
Чикаго
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
07.03
Анахайм
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.31
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
07.03
Эдмонтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.03
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
07.03
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Малкину предстоит слушание за удар Далина клюшкой по лицу

Нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину предстоит слушание за удар Расмуса Далина клюшкой по лицу.

Источник: Спортс"

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Баффало» (1:5).

На 21-й минуте матча 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Далином.

Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.

Малкину светит дисквалификация: психанул — и ударил Далина клюшкой в голову!

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше