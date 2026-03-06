Малкину предстоит слушание за удар Далина клюшкой по лицу

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Баффало» (1:5).
На 21-й минуте матча 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Далином.
Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.
Малкину светит дисквалификация: психанул — и ударил Далина клюшкой в голову!
