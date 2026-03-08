Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.60
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Гавриков забил в 3 матчах подряд. У защитника «Рейнджерс» 12+13 в 62 играх сезона

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (2:1, перерыв).

Источник: Спортс"

Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто» (6:2) и «Коламбуса» (4:5 ОТ).

Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности «минус 12».