Гавриков забил в 3 матчах подряд. У защитника «Рейнджерс» 12+13 в 62 играх сезона

Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто» (6:2) и «Коламбуса» (4:5 ОТ).
Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности «минус 12».
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (2:1, перерыв).
Это третий гол россиянина в 3 последних матчах. Ранее он забил в ворота «Торонто» (6:2) и «Коламбуса» (4:5 ОТ).
Теперь на счету Гаврикова 25 (12+13) очков в 62 играх сезона при полезности «минус 12».