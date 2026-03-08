Морозов о матчах «Шанхая» в Китае: «11 910 зрителей пришли суммарно, это говорит о потенциале рынка. Для КХЛ опыт положительный»

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для Лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране", — сказал Морозов.