Морозов о матчах «Шанхая» в Китае: «11 910 зрителей пришли суммарно, это говорит о потенциале рынка. Для КХЛ опыт положительный»

Президент КХЛ Алексей Морозов положительно оценил матчи «Шанхая» в Китае в рамках KHL World Games. Напомним, в субботу «Шанхай» проиграл «Барысу» (4:8), а в четверг уступил «Сибири» (1:2). Обе игры состоялись в Шанхае.
«Рады, что “Шанхайские Драконы” в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею.
Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для Лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране", — сказал Морозов.