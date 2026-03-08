Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
3
:
Рейнджерс
3
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.70
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Морозов о матчах «Шанхая» в Китае: «11 910 зрителей пришли суммарно, это говорит о потенциале рынка. Для КХЛ опыт положительный»

Президент КХЛ Алексей Морозов положительно оценил матчи «Шанхая» в Китае в рамках KHL World Games. Напомним, в субботу «Шанхай» проиграл «Барысу» (4:8), а в четверг уступил «Сибири» (1:2). Обе игры состоялись в Шанхае.

«Рады, что “Шанхайские Драконы” в нынешнем сезоне сыграли у себя дома в Шанхае в рамках вынесенных матчей. Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею.

Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ. Для Лиги и «Шанхайских Драконов» это однозначно положительный опыт. А Китаю, уверен, эти матчи помогут в популяризации и развитии хоккея в стране", — сказал Морозов.