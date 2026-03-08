Ричмонд
Нью-Джерси
3
:
Рейнджерс
3
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.70
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для “Вашингтона”. Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Бостона» (1:3) высказался о результатах в последних матчах и атмосфере в команде после обменов Джона Карлсона и Ника Дауда.

Источник: Спортс"

"Не буду приукрашивать — последние два дня были чрезвычайно тяжелыми для команды. Сказать, что я видел много позитива и энергии, было бы неправдой. С другой стороны, я доверяю нашим лидерам, которые остаются в команде, и всей команде в целом. Все понимают: у нас есть работа, и мы по-прежнему в этой борьбе.

Да, мы потеряли двух замечательных людей, включая Ника Дауда, двух отличных хоккеистов, важнейшие части нашей команды. Но в нашем составе по-прежнему много сильных игроков, которые способны выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге", — сказал Карбери.