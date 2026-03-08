Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ — личный рекорд. Только Макдэвид быстрее достигал этой отметки среди действующих игроков

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.
Он установил новый личный рекорд по скорости достижения трехзначной отметки, улучшив прежнее достижение на 2 игры (2023/24 — 59 игр).
Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (дважды — за 53 игры в сезоне-2020/21 и 56 игр в сезоне-2022/23).
