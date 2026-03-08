Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
3
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.52
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ — личный рекорд. Только Макдэвид быстрее достигал этой отметки среди действующих игроков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

Источник: Спортс"

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Он установил новый личный рекорд по скорости достижения трехзначной отметки, улучшив прежнее достижение на 2 игры (2023/24 — 59 игр).

Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (дважды — за 53 игры в сезоне-2020/21 и 56 игр в сезоне-2022/23).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше