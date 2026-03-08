Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ — 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд.
Нападающий «Лайтнинг» обновил рекорд среди россиян по числу таких сезонов. На втором месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 4), на третьем — Евгений Малкин («Питтсбург», 3).
По 2 таких сезона в активе Сергея Федорова, Павла Буре и Александра Могильного. По 1 — у Артемия Панарина («Лос-Анджелес») и Кирилла Капризова («Миннесота»).
