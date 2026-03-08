Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
3
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.52
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Демидов остался без очков и бросков в створ в матче с «Лос-Анджелесом». Он сыграл 11:30 — меньше было только 1 раз в сезоне

Форвард «Монреаля» Иван Демидов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3).

20-летний россиянин провел на льду 11 минут 30 секунд (0:31 — в единственном для «Канадиенс» большинстве, которое было реализовано).

В этом сезоне Демидов только однажды получил меньше игрового времени — в ноябрьской игре с «Нью-Джерси» (10:27).

Сегодня Иван остался без очков и бросков в створ, завершив встречу с нейтральной полезностью.

На счету нападающего 48 (13+35) очков в 62 играх в сезоне, он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков.

Лидирует форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (51 балл в 62 играх, 20+31), на третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (45 в 63, 20+25).