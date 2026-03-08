Демидов остался без очков и бросков в створ в матче с «Лос-Анджелесом». Он сыграл 11:30 — меньше было только 1 раз в сезоне

20-летний россиянин провел на льду 11 минут 30 секунд (0:31 — в единственном для «Канадиенс» большинстве, которое было реализовано).
В этом сезоне Демидов только однажды получил меньше игрового времени — в ноябрьской игре с «Нью-Джерси» (10:27).
Сегодня Иван остался без очков и бросков в створ, завершив встречу с нейтральной полезностью.
На счету нападающего 48 (13+35) очков в 62 играх в сезоне, он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков.
Лидирует форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (51 балл в 62 играх, 20+31), на третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (45 в 63, 20+25).