У Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру — 3-й результат среди действующих игроков. Больше только у Макдэвида и Кросби

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.
Матч с 4+ очками стал для него 7-м в текущем сезоне и 40-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок).
Кучеров — 22-й игрок в истории лиги (и единственный россиянин в списке), кому удалось провести не менее 40 таких матчей.
Среди действующих игроков его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46) и Сидни Кросби («Питтсбург», 43).
В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Рекорд среди игроков из Европы у Яромира Ягра (Чехия, 56).
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше