Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.52
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

У Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру — 3-й результат среди действующих игроков. Больше только у Макдэвида и Кросби

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Матч с 4+ очками стал для него 7-м в текущем сезоне и 40-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок).

Кучеров — 22-й игрок в истории лиги (и единственный россиянин в списке), кому удалось провести не менее 40 таких матчей.

Среди действующих игроков его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46) и Сидни Кросби («Питтсбург», 43).

В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Рекорд среди игроков из Европы у Яромира Ягра (Чехия, 56).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше