Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.52
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру в лиге.

При этом Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в четырех сезонах подряд (2022/23 — 113 в 82 играх, 2023/24 — 144 в 81, 2024/25 — 121 в 78).

Второй результат у Александра Овечкина («Вашингтон») — 3 сезона подряд (2007/08 — 112 в 82, 2008/09 — 110 в 79, 2009/10 — 109 в 72).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), среди действующих игроков — Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 6, включая текущий).

Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ — 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3).

