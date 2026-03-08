Депутат Журова об Овечкине в КХЛ: «Саше хочется приезжать, чтобы его тут все пинали? Эликсира вечной молодости нет — надо смотреть на его форму и желание»

Овечкин точно не хочет играть плохо. Представляете, приехать в Россию, а здоровье и физические кондиции не на уровне 20-летних парней. Самому Овечкину хочется, чтобы он приехал сюда, а его тут все пинали? У спортивной жизни есть ограничения. Какой бы великий спортсмен он ни был — все равно есть момент, когда надо закончить карьеру. Эликсира вечной молодости и вечно молодого Овечкина — нет.