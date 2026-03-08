Ричмонд
Депутат Журова об Овечкине в КХЛ: «Саше хочется приезжать, чтобы его тут все пинали? Эликсира вечной молодости нет — надо смотреть на его форму и желание»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Срок соглашения 40-летнего нападающего с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В этом сезоне он набрал 50 (24+26) очков в 64 матчах.

— Стоит ли Овечкину возвращаться в Россию из США?

— Знаю, что такие предложения были, даже желание у него было, но тут вопрос возраста. Овечкин не может играть вечно. Хоккей все-таки травмоопасный и физически непростой вид спорта. Саша держал форму, чтобы побить рекорд, а вот готов ли он продолжать выступать?

Овечкин точно не хочет играть плохо. Представляете, приехать в Россию, а здоровье и физические кондиции не на уровне 20-летних парней. Самому Овечкину хочется, чтобы он приехал сюда, а его тут все пинали? У спортивной жизни есть ограничения. Какой бы великий спортсмен он ни был — все равно есть момент, когда надо закончить карьеру. Эликсира вечной молодости и вечно молодого Овечкина — нет.

А если насчет возвращения в Россию, надо смотреть на его форму и желание. Овечкин же еще хочет рекорды побить. Он так старается. Пусть забивает и дальше шайбы и создает максимальный запас, а там Саша решит. Думаю, все будет зависеть от его здоровья.

Если Овечкин будет играть на хорошем уровне, то я бы хотела его видеть в КХЛ, а если будет спад карьеры, то, думаю, он сам не захочет, — сказала Журова.

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей — дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд.

