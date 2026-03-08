Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.61
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
09.03
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
09.03
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.84
П2
5.13
Хоккей. НХЛ
09.03
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
09.03
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
09.03
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Губерниев о Кучерове: «Наша главная звезда в НХЛ. Величие Овечкина не оспаривается — он над всеми, но Никита выделяется по стабильности, мышлению в последние сезоны»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал нападающего «Тампы» Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ.

Источник: Спортс"

"Никита Кучеров — умница. В хоккее ценятся снайперы, но для интеллектуалов особенно приятно наблюдать за теми, кто играет в шахматы на льду. Кучеров — один из самых блестящих распасовщиков лиги, мозг команды. Думаю, он наша главная звезда в НХЛ.

Величие Овечкина, понятное дело, не оспаривается — он над всеми, но в последние сезоны по уровню стабильности, игровому мышлению Кучеров выделяется. Хочу ему пожелать удачи и без травм", — сказал Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше