Губерниев о Кучерове: «Наша главная звезда в НХЛ. Величие Овечкина не оспаривается — он над всеми, но Никита выделяется по стабильности, мышлению в последние сезоны»

"Никита Кучеров — умница. В хоккее ценятся снайперы, но для интеллектуалов особенно приятно наблюдать за теми, кто играет в шахматы на льду. Кучеров — один из самых блестящих распасовщиков лиги, мозг команды. Думаю, он наша главная звезда в НХЛ.
Величие Овечкина, понятное дело, не оспаривается — он над всеми, но в последние сезоны по уровню стабильности, игровому мышлению Кучеров выделяется. Хочу ему пожелать удачи и без травм", — сказал Губерниев.
