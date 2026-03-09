Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.60
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит

Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко не смогли забить в серии буллитов против «Колорадо» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин реализовал свою попытку, победный буллит на счету Нэтана Маккиннона.

Отметим, что Капризов в этой игре отметился голом в третьем периоде.

